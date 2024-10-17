Тонны красивого груза и ремонт: как аэропорт Караганды намерен конкурировать со столичным

Миллион алых роз и других цветов принимает еженедельно аэропорт "Сары-Арка" в Караганде. Мало кому известно, но каждый подаренный букет в Казахстане собран из цветов, которые поступают на грузовой терминал карагандинского аэропорта. В последние годы воздушная гавань увеличила объём не только грузовых, но и пассажирских перевозок. Подробнее о планах развития аэропорта в материале BaigeNews.kz.

Как оказалось, еженедельно аэропорт "Сары-Арка" принимает пять цветочных бортов, которые доставляют около 400 тонн груза.

"Самолёты прилетают из Эквадора, Льежа, Баку. Цветы, поступающие на склад, сначала раскомплектовываются, считаются. После прохождения всех необходимых процедур отправляем их получателям. Всё это делается в течение суток. Товар отправляется по всему Казахстану", – говорит заведующий складом ТОО "Karagandy Technical Center" Арман Нурмаганбетов.

Ещё два раза в месяц прибывают грузовые самолёты из Гонконга с оборудованием, техникой.

В целом карагандинский аэропорт является одним из крупнейших в стране по размерам пассажирского терминала и наземной инфраструктуры. Ежегодно воздушная гавань обслуживает порядка 320 тысяч пассажиров. Прибывают и отправляются самолёты, осуществляющие внутренние рейсы – в Алматы, Жезказган, Усть-Каменогорск, а также рейсы в Анталью и Москву. Увеличению международных маршрутов карагандинскому аэропорту мешает непосредственная близость с Астаной. По словам председателя правления аэропорта "Сары-Арка" Руслана Габбасова, большинство авиакомпаний не заинтересованы в запуске рейсов из Караганды. Хотя с несколькими авиакомпаниями обсуждается возможность открытия дополнительных маршрутов.

"Авиакомпании хотят, в первую очередь, идти в Астану. Хотя тарифы на наземное обслуживание, топливообеспечение у нас дешевле. И мы знаем, что потенциально Карагандинская область с населением порядка 1,2 млн человек и по средней зарплате, и по бизнесу, который передвигается по всему миру, занимает одно из лидирующих мест в стране. Но, к сожалению, ни местные авиакомпании, ни международные не проявляют должного интереса. Хотя на рейсах в Дубай, Стамбул порядка 20-25% составляют пассажиры из карагандинского региона. Но авиакомпаниям выгоднее летать с гарантированной полной загрузкой борта, чтобы не нести дополнительные расходы, нежели здесь при гарантированный загрузке на 70-80%", – говорит Руслан Габбасов.

Но близость с Астаной для аэропорта "Сары-Арка" несёт и свои преимущества. Карагандинский аэродром всегда был запасной гаванью, которая при необходимости может разгрузить столичный аэропорт.

"Мы всегда являемся запасным аэродромом, когда в Астане проводятся крупные мероприятия, к примеру, приезжают главы государств. Когда проводился саммит ШОС, у нас парковались самолёты, которые были в сопровождении или привезли грузы для лидеров других государств. Когда Астана бывает перегружена, тогда все эти самолёты идут к нам", – говорит Руслан Габбасов.

Как показывает мировая практика, с конца сентября увеличивается количество грузовых авиарейсов и сокращается количество пассажирских. Вот и для карагандинского аэропорта осенью началась "горячая пора".

"Уже более 10 лет мы занимаемся развитием грузоперевозок. За это время мы достигли достаточно хороших результатов. На данный момент карагандинский аэропорт является вторым в стране по объёмам грузопереработки. В этом году мы планируем обработать порядка 20 000 тонн грузов. На первом месте у нас Алматы, которые обрабатывают около 95 000 тонн грузов в год", – добавил Руслан Габбасов.

Аэропорт "Сары-Арка" обладает большим преимуществом – самые кратчайшие воздушные трассы из Юго-Восточной Азии в Европу проходят над территорией Караганды. В настоящее время аэропорт развивает наземную инфраструктуру, привлекает квалифицированные кадры и обучает персонал для улучшения сервиса, повышения скорости обработки грузов. Также он предоставляет авиакомпаниям услуги технической остановки самолётов для дозаправки, смены экипажа, техобслуживания судна.

Многие пассажиры оставляют отзывы о карагандинском аэропорте как о воздушной гавани советских времен. Но скоро всё изменится: в планах – ремонт пассажирского терминала.

"Будет изменён дизайн согласно последним тенденциям в авиации, но без капитальных изменений планировки. Она останется примерно такой же. Но будут использованы современные отделочные материалы, которые создадут очень приятную атмосферу внутри терминала", – рассказал председатель правления аэропорта "Сары-Арка" Руслан Габбасов.

Также планируется капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы. Это даст возможность привлекать более крупных игроков рынка грузовых авиаперевозок.

"Аэропорт на период ремонта мы не хотим закрывать. Длина полосы – три километра 600 метров, ширина – 60 метров. Помимо полосы, надо будет сделать ещё рулёжные дорожки, места стоянок. На данный момент мы изучаем этот вопрос. Планируем сделать ремонт в следующем году или в течение двух лет", – сообщил Руслан Габбасов.

Фото: Айжан Ныгметжан