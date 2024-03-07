Тонну зараженных помидоров уничтожили в Уральске

В Уральске уничтожили тонну томатов из России, заражённых вирусом коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госинспекции в АПК Минсельхоза РК.

Госинспекторы выявили заражённую подкарантинную продукцию 26 января. Был оформлен протокол по статье 400 КоАП. Все материалы дела были переданы в суд.

Решением суда получатель продукции был признан виновным. Ему назначен административный штраф в размере 77 532 тенге. Заражённые томаты сожгли на специально предназначенной территории. Уничтожение провели в присутствии комиссии, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, департамента экологии, руководитель Уральской городской территориальной инспекции, а также в присутствии собственника томатов.