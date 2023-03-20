Тонну баурсаков раздали жителям Усть-Каменогорска в день выборов

Фото: yk.kz

Тонну баурсаков раздали жителям Усть-Каменогорска на избирательных участках в день выборов 19 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

Угощение организовали предприниматели города на 112 избирательных участках.

"Великолепная идея, ведь для нас баурсаки - это символ солнца, счастья и обязательный атрибут праздничного стола. Очень рада, что мы придерживаемся наших традиций даже в такой знаменательный для всей страны день", - отметила жительница Усть-Каменогорска Альфия.

Жителей области удивили не только баурсаками, но и праздничными ярмарками.