open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Тонну баурсаков раздали пришедшим на избирательные участки жителям Усть-Каменогорска
yk-news.kz Сегодня, 00:18
79
Сегодня, 00:18
79
Фото: yk-news.kz

Тонну баурсаков раздали пришедшим на избирательные участки жителям Усть-Каменогорска

Многих устькаменогорцев, направившихся утром 20 ноября на выборы, ждал приятный сюрприз. На избирательных участках было организовано бесплатное угощение бурсаками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.

"Это выглядит замечательно! Ведь баурсак в какой-то мере символ нашей страны. Здесь выборы — демократия, независимость. Как следствие, свободная страна со своими традициями. Очень, кстати, вкусными!" — делится впечатлением жительница Усть-Каменогорска Анна.

Угощение в день выборов было организовано предпринимателями города на 112 избирательных участках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Усть-Каменогорск #выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:18
79
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх