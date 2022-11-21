Тонну баурсаков раздали пришедшим на избирательные участки жителям Усть-Каменогорска

Фото: yk-news.kz

Многих устькаменогорцев, направившихся утром 20 ноября на выборы, ждал приятный сюрприз. На избирательных участках было организовано бесплатное угощение бурсаками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.

"Это выглядит замечательно! Ведь баурсак в какой-то мере символ нашей страны. Здесь выборы — демократия, независимость. Как следствие, свободная страна со своими традициями. Очень, кстати, вкусными!" — делится впечатлением жительница Усть-Каменогорска Анна.

Угощение в день выборов было организовано предпринимателями города на 112 избирательных участках.