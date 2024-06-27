Тонировка лобовых стекол авто: В Казахстане изучают возможность снятия запрета

Замминистра внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах сената озвучил позицию касательно снятия запрета на тонировку лобового стекла на авто, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос с тонировкой не первый день поднимается. Сейчас МВД изучает историю запрета. Есть регламент Таможенного союза, где прописано, насколько должны быть затонированы передние стекла. Связано это было с определёнными трудностями идентификации водителей, пассажиров при нарушении Правил дорожного движения. Появились новые технические средства фиксации правонарушений, поэтому мы изучаем – насколько это возможно (снять запрет - Прим. ред.), или же это будет во вред безопасности дорожного движения", – сказал Марат Кожаев.

По его словам, от владельцев авто, тонированных на заводе, не будут требовать снять плёнку, потому что "там соблюдены все правила, баланс светоотражения и светопропускания".