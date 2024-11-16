Толпа школьников напала на сверстника в Актау

В социальных сетях появилось видео жестокого избиения школьника ровестниками. Автор видео утверждает, что инцидент произошел в школе №24 в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

В отделе образования Актау сообщили, что инцидент произошёл 15 ноября. Всех "героев" видеоролика уже установили, а с родителями провели профилактическую беседу.

Как прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, к ответственности привлекут родителей школьников за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Подростки взяты на профилактический учет. Составлен протокол по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним), который предусматривает наложение штрафа на родителей в размере 7 МРП (25 844 тенге). Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате. Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем", — говорится в сообщении.

В прокуратуре области добавили, что ситуация в школе взята под контроль.