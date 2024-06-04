Толпа напала с ножом на мужчину в Алматы

Кровавую разборку устроили неизвестные мужчины возле одного из алматинских кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города Алматы.

Очевидцы сняли видео и выложили в Сеть. На кадрах видно как толпа неизвестных мужчин нападают с ножом на одного.