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Толпа напала с ножом на мужчину в Алматы

Сегодня, 17:18
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Фото: baigenews.kz

Кровавую разборку устроили неизвестные мужчины возле одного из алматинских кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города Алматы.

Очевидцы сняли видео и выложили в Сеть. На кадрах видно как толпа неизвестных мужчин нападают с ножом на одного.

“По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято. Следствие продолжается”, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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