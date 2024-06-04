Толпа напала с ножом на мужчину в Алматы
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
239Фото: baigenews.kz
Кровавую разборку устроили неизвестные мужчины возле одного из алматинских кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города Алматы.
Очевидцы сняли видео и выложили в Сеть. На кадрах видно как толпа неизвестных мужчин нападают с ножом на одного.
“По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято. Следствие продолжается”, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.