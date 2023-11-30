Толкын Забирова: Мы живем в эпоху непонятной для меня эстрадной псевдокультуры
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
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Очередной гость проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известная казахстанская певица, педагог Толкын Забирова. В интервью она ответила на вопросы о браке, детях, сольной карьере, а также высказала свое мнение о современной музыке.
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