Только в Казахстане чувствую себя "своей" - казахи рассказали о жизни за границей

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США, Европа или ОАЭ - список стран, которые казахстанцы выбирают в качестве временного пребывания или ПМЖ расширяется. Однако не всем получается ассимилироваться на новом месте. Какова она, жизнь за рубежом? Корреспондент BaigeNews.kz пообщался с нашими соотечественниками, которые по разным причинам переехали жить за границу.

Жулдыз Аманкулова живёт и учится в США, она – стипендиат программы "Болашак" и докторант Университета Миннесоты. Помимо казахстанского образования она получила грант вуза, в котором учится, за свою докторскую диссертацию. Эта сумма "покрыла" обучение за год, медицинскую страховку и стипендию в размере 25 тысяч долларов.

По словам Жулдыз, каждый международный студент проходит период адаптации: новая страна, культура, академическая среда. А так как наша героиня переехала в Америку с семьёй, эти сложности наложились также на всех её близких.

"Нашему ребёнку был всего год на тот момент. У нас было очень много вопросов касательно нашей адаптации как семьи в новой стране. Допустим, как здесь работает медицинская страховая система, в какой садик отдать ребёнка и так далее. На момент переезда мой муж ещё не знал английского. Он начал учить его уже на месте, сразу же записался на языковые курсы, устроился на работу", - вспоминает она.

Основной сложностью Жулдыз назвала интеграцию всех своих ролей: мамы, жены, студента, дочери:

"На второй год обучения у нас родился второй ребёнок. Как кормящей маме мне было очень сложно фокусироваться на учёбе. Я сидела в библиотеке и переживала за то, что не покормила вовремя ребёнка".

Аманкулова отметила, что преодолеть все сложности ей помогло общение.

"У нас появился близкий круг друзей. Мы очень сдружились с одногруппниками, у нас такая международная программа, где учатся студенты со всего мира. Мы очень сблизились и помогали друг другу, поддерживали во всём. Мы ходили в гости, узнавали культуру друг друга. Также здесь мы нашли казахов, с которыми стали дружить, это большая поддержка. Мы живём в студенческом городке, где живут магистранты и докторанты, в основном, семейные. У детей всегда были друзья их возраста во дворе. Когда я родила, соседи организовались сами и первые 10 дней после родов приносили нам еду в качестве поддержки", - с теплотой вспоминает она.

Большую помощь молодой семье оказали родители, которые по очереди приезжали, чтобы оставаться с внуками.

Находясь в США, девушка развивает партнёрские отношения с казахстанскими университетами:

"Мы получили здесь гранты, создали партнёрство с вузами Казахстана. Сейчас это сотрудничество расширяется. У нас сейчас много возможностей, и мы работаем над этим. В прошлом году мы с моим руководителем и директором международного офиса поехали в Казахстан, это был их первый визит. У нас в Миниссоте было не так много студентов из Казахстана. С тех пор, как я начала свою программу, я поставила себе цель исправить это. Их было всего 10, когда я начинала. Сейчас у нас есть разные программы партнёрства. В прошлом году мы создали программу стажировки для 500 учёных. И к нам приехали учёные из Казахстана. Это всё меня радует, и я надеюсь продолжать это дело", - рассказала Жулдыз.

Несмотря на благополучное пребывание в США, семья скучает по своей Родине:

"Мы очень хотим вернуться в Казахстан. Многие задают этот вопрос, и когда мы говорим, что хотим вернуться, удивляются. Потому что все думают, что Америка – это классно, тут все развито, и никто не хочет отсюда возвращаться в Казахстан. Нет, мы хотим вернуться. Во-первых, в профессиональном плане я хочу внести вклад в развитие системы образования. Страна в меня вложилась, чтобы я получила образование такого высокого уровня, и я хочу вернуть долг".

Воспитать детей девушка тоже планирует в Казахстане:

"Вопрос о том, в какой стране жить, зависит от приоритетов каждого человека. Для нас очень важно, чтобы наши дети росли в Казахстане. Потому что ребёнку дают воспитание не только родители, но и та среда, где они растут. Мы хотим, чтобы они впитали наши ценности. Везде есть свои плюсы и минусы. Я не могу сказать, что в Америке всё идеально или в Казахстане. Ещё один момент. Только в Казахстане я чувствую себя "своей", могу дышать свободно. Здесь я – меньшинство, и это чувствуется", - заключила она.

Нургуль Смагулова вышла замуж за гражданина Германии. Сейчас они с мужем Марио Дулич живут в Праге. Познакомилась пара в Астане, где молодой человек находился по работе. Марио работает в международной сети отелей, а Нургуль – удалённо в международном экологическом проекте. Можно сказать, что ребята не привязаны к определённому месту жительства.

"Нам очень нравится жить в Праге. Не перестаём удивляться архитектуре и истории города. Очень хорошая инфраструктура. Из окраины в центр города можно быстро и с комфортом добраться. Очень чисто везде. Много общественных парков для отдыха жителей. Так как я работаю в проектах по охране окружающей среды экология для меня не на последнем месте. Очень радует в городе качество воздуха, воды. Город очень зелёный", - поделилась впечатлениями наша героиня.

Среди плюсов проживания в столице Чехии Нургуль назвала насыщенную культурную жизнь и безопасность:

"Мы ни разу здесь не сталкивались с агрессией. Прага входит в 10-ку самых безопасных городов мира. Здесь совсем не страшно гулять вечером".

Нургуль и Марио – молодожёны. Их семье - чуть больше года, и как сложится их дальнейшая жизнь, покажет время.

"Не знаю, сколько мы будем ещё жить здесь. Я думаю, что нам будет грустно расставаться с этим городом, потому что он уже стал нашим домом. Вернёмся ли мы в Казахстан, я не знаю, но не исключаю этого, потому что мой муж жил в Алматы и Астане, и ему очень нравится наша страна. Ну и конечно меня всегда тянет домой. Ему нравятся человеческие отношения у нас, добрососедские. Здесь именно этого не хватает – такого простого отношения, когда можно ходить друг к другу в гости. Особенно когда ко мне приезжают друзья из Казахстана или Центральной Азии, сразу ощущается эта теплота(...). Конечно, грустно, что многие сейчас уезжают из Казахстана. У меня есть такие друзья, с хорошим образованием, перспективные, которые живут сейчас в других странах. Кстати, тоже, если сравнить в Чехией, у них уровень эмиграции очень низкий, то есть чехи не стремятся уехать из своей страны. Этого говорит о многом", - отметила девушка.

Бибигуль и Алмас Нысанбаевы полгода назад переехали жить в Дубай из Астаны. Бибигуль работает корреспондентом агенства "Хабар" в ОАЭ. Эту работу ей предложили недавно, уже после переезда. Семья воспитывает троих детей.

"Вообще, идея пожить за рубежом у нас была давно. У нас была такая цель, когда мы только поженились. Мы хотели приобрести международный опыт. К этой цели мы шли долго. Алмас поступил в международный вуз. На карантине он обучался онлайн. Потом, когда началась работа, он пять дней работал, а субботу и воскресенье сидел за учёбой. То есть он был дома, но фактически он отсутствовал. Так мы жили два-три года", - рассказала Бибигуль, - "потом мы у родителей спросили разрешения. Они нас поддержали. А потом уже начали искать варианты. Было много предложений. И вдруг Алмасу в LinkidIn пришло приглашение пройти собеседование в Астане. То есть они сами нас нашли. Я хочу сказать, что важно иметь цель, во-первых, во-вторых, благословение старших. И потом у нас всё легко получилось", - отметила девушка.

Бибигуль не согласна с тем, что в Дубай очень дорогая жизнь.

"Все говорят, что в Дубай очень дорого. Да, здесь дорогая недвижимость и обучение. А в целом, продукты, одежда, - всегда можно найти варианты по хорошей цене, даже дешевле, чем у нас. Те же самые орешки, восточные сладости, овощи и фрукты – выбор огромный, есть большая конкуренция, и я покупаю всё это по приемлемой цене", - сказала она.

Супруг героини Алмас представляет интересы ведущего девелопера в городе Дубай - крупного холдинга по строительству вилл, апартаментов, таун-хаусов. Он тоже поделился своим видением жизни в Эмиратах.

"В целом про жизнь в Дубай можно сказать так: к хорошему быстро привыкаешь. Здесь все сделано "для людей". Здесь самый лучший сервис, который я когда-либо встречал. Здесь в принципе нет каких-либо налогов: подоходного налога, на прирост капитала, на деятельность, связанную с недвижимость. Очень много фри-зон для ведения бизнеса. Сейчас Дубай является самым привлекательным в плане ведения бизнеса в мире", - отметил мужчина.

Казахстанец назвал Дубай городом возможностей:

"Даже за неполные шесть месяцев мне уже поступило несколько предложений о работе. Если ты человек с компетенциями, то ты всегда будешь пользоваться спросом на трудовом рынке в Дубай".

По словам Нысанбаева, в "жемчужине" ОАЭ на 80% живут иностранцы, поэтому для них здесь созданы все условия:

"В первую очередь я бы связал наш переезд с заботой о будущем наших детей, потому что хотелось бы им предоставить самое лучшее образование. В Дубай есть представительства ведущих мировых школ – английских, американских. Наш старший сын Абай поступил в английскую школу English college. Ребёнок пошёл в нулевой класс, ходит туда уже три недели. И за это время он успел стать лучшим студентом недели. Школа нам очень нравится", - сообщил он.

Однако "репатриацию" на Родину пара не исключает:

"Всегда есть возможность вернуться в Казахстан с более хорошим багажом знаний, опытом, чтобы внести лепту в своей сфере деятельности уже в Казахстане. Как долго мы здесь будем находиться, покажет время", - заключил наш герой.