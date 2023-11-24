Только 3% домашних тиранов проходят курсы управления гневом в Казахстане

Вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов рассказал о том, какая работа по профилактике семейно-бытового насилия проводится в Казахстане, передаёт Baigenews.kz.

По словам вице-министра культуры и информации Казахстана Евгения Кочетова, полгода назад в стране стартовал пилотный проект по проведению психологической работы с домашними тиранами. Для этого специальным навыкам работы с агрессорами были обучены 70 сотрудников кризисных центров, 280 инспекторов группы по защите женщин от насилия, а также участковые инспекторы. Основная цель проекта – помочь людям сохранить и улучшить психологический климат в семьях, снизить уровень преступлений в семейно-бытовой сфере.

"Когда поступает вызов, агрессора доставляют в изолятор временного содержания. Сегодня, к большому сожалению, 90% таких консультаций проходят именно в ИВС, потому что пока отдельных помещений для этого нет. Так вот с ними проводится профилактическая работа. Им предлагается пройти специальные тренинги по управлению гневом. Но, к сожалению, за полгода работы в этом направлении, хочу констатировать такую деталь, только 3% мужчин доходят до этих тренингов", - отметил вице-министр.

Следующий механизм работы про борьбе с семейно-бытовым насилием – это создание кризисных центров. Но и здесь, по словам Евгения Кочетова, не всё так однозначно. Дело в том, что не во всех из них созданы одинаковые условия. Причина заключается в неравномерном финансировании.

"Да, они работают по стране, да они предоставляют возможности где-то больше, где-то меньше по проживанию. Вы знаете, что в соответствии с законом о профилактике семейно-бытового насилия, как только выявлен факт семейно-бытового насилия, начинается расследование, и женщине вместе с детьми предлагают переехать в кризисный центр. Но дело в том, что финансирование неоднородное. Где-то в каких-то регионах одному кризисному центру на койко-место выделяются одни деньги, где-то на койко-место выделяются другие деньги. Всё это мы знаем, видим, понимаем", — сказал он.

В связи с этим в ведомстве решили создать единую линию координации кризисных центров. Это позволит функционировать им вне зависимости от форм собственности, размеров финансирования и местоположения.