Только 25% казахстанцев удовлетворены доступностью жилья в стране и государственной поддержкой в этой сфере. Об этом говорят данные Бюро национальной статистики: его специалисты в 2024 году провели опрос среди граждан по вопросам качества жизни домохозяйств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По итогам опроса, 25% респондентов выразили удовлетворённость ситуацией, отвечая на вопрос о возможности самостоятельного приобретения жилья (в 2023 году – только 20,5% опрошенных). Доля граждан, выразивших в ответе на этот вопрос частичную удовлетворённость, составила 39,6% (в 2023 году – 40,1%). Свою неудовлетворённость возможностью самостоятельно приобрести жильё выразили 20,5% участников опроса (в 2023 – 21,4%). Затруднились с ответом 14,9% опрошенных.

Что касается удовлетворённости казахстанцев государственной поддержкой в приобретении жилья, доля респондентов, выразивших в ответе на этот вопрос свою полную удовлетворённость ситуацией, выросла с 22,5% до 24,5%. Удельный вес частично удовлетворённых ситуацией граждан увеличился с 36,2% до 36,5%. Не удовлетворены уровнем господдержки в приобретении жилья 24,9% респондентов. Затруднились с ответом 14,1%.