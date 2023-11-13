Толкнула под колёса: мужчина скончался на трассе в Алматинской области
Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
159Фото: astanatv.kz
Женщина толкнула мужчину под движущуюся фуру в Алматинской области. Он скончался под колёсами большегруза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
ЧП произошло близ Алматы на трассе "Алматы-Бишкек" 30 октября. Но известно о нём стало только сегодня. Толкнувшую женщину задержала полиция.
"Факт зарегистрирован в районной полиции по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка 1963 года рождения и водворена в ИВС. Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
Каков мотив поступка и в каких отношениях состояли мужчина и женщина, не уточняется.
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