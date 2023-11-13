  • 13 Ноября, 21:00
  • BAIGENEWS

Толкнула под колёса: мужчина скончался на трассе в Алматинской области

Сегодня, 19:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
astanatv.kz Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
159
Фото: astanatv.kz

Женщина толкнула мужчину под движущуюся фуру в Алматинской области. Он скончался под колёсами большегруза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

ЧП произошло близ Алматы на трассе "Алматы-Бишкек" 30 октября. Но известно о нём стало только сегодня. Толкнувшую женщину задержала полиция.

"Факт зарегистрирован в районной полиции по части 1 статьи 99 УК РК  - "Убийство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка 1963 года рождения и водворена в ИВС. Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Каков мотив поступка и в каких отношениях состояли мужчина и женщина, не уточняется.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Телеканал “Телевидение Астана" (@astanatv.kz)

Самое читаемое

Наверх