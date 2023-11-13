Толкнула под колёса: мужчина скончался на трассе в Алматинской области

Женщина толкнула мужчину под движущуюся фуру в Алматинской области. Он скончался под колёсами большегруза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

ЧП произошло близ Алматы на трассе "Алматы-Бишкек" 30 октября. Но известно о нём стало только сегодня. Толкнувшую женщину задержала полиция.

"Факт зарегистрирован в районной полиции по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка 1963 года рождения и водворена в ИВС. Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Каков мотив поступка и в каких отношениях состояли мужчина и женщина, не уточняется.