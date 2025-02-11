Разорванный пакет с токсичными медицинскими отходами нашли в алматинской роще Баума. Химикаты были разбросаны на дорожках и под деревьями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Прохожие сняли находку на видео. А после того, как оно появилось в Интернете, начались разбирательства. В СЭС выяснили, что опасный мусор принадлежит онкоцентру. Ближайшее его отделение находится в двух километрах от этого места.