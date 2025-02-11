  • 11 Февраля, 22:39
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Токсичные отходы из онкоцентра нашли в роще в Алматы

В известность поставлена местная полицейская служба.

Сегодня, 22:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23
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Фото: baigenews.kz

Разорванный пакет с токсичными медицинскими отходами нашли в алматинской роще Баума. Химикаты были разбросаны на дорожках и под деревьями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Прохожие сняли находку на видео. А после того, как оно появилось в Интернете, начались разбирательства. В СЭС выяснили, что опасный мусор принадлежит онкоцентру. Ближайшее его отделение находится в двух километрах от этого места.

"При изучении выяснено, что это дезинфицирующее средство "Баладез-Ультра Плюс", которое предназначено для дезинфекции, дезинсекции, то есть для поверхностей, санитарно-технического оборудования. На сегодня руководство лесничества рощи Баума подали заявление по базе e-Otinish в городской онкологический центр. Также в известность поставлена местная полицейская служба", - сообщила руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля Турксибского района Анель Мусаева.

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