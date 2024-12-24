Токаеву сообщили о планах работы Сената на 2025 год
Об этом проинформировали в Акорде.
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
76Фото: time.kz
Глава государства принял Председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, передаёт BaigeNews.kz.
Фото: akorda.kz
Маулен Ашимбаев:
- проинформировал о текущей деятельности и планах Сената на предстоящий период:
- с начала третьей сессии Парламентом принято 28 законов, 5 из которых были инициированы депутатами. В частности, ряд законов принят в рамках реализации посланий и поручений Главы государства по вопросам жилищной политики, образования и защиты прав ребенка, образовательной накопительной системы, биржевой торговли и предпринимательства, судебной системы и противодействия незаконному обороту наркотиков;
- в настоящее время на рассмотрении Парламента находятся инициированные сенаторами законопроекты, регулирующие сферы защиты трудовых прав работников, креативных индустрий, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий;
- отметил, что Сенатом с начала года проведено около 50 мероприятий, в Правительство сенаторы направили 67 депутатских запросов, а в рамках межпарламентского сотрудничества проведено более 40 международных встреч;
- рассказал, что в планах на следующий год – рассмотрение Бюджетного, Строительного, Водного и Налогового кодексов, а также законов "Об особом статусе города Туркестана" и "О защите прав потребителей". Запланировано проведение парламентских слушаний, посвященных Году рабочих профессий.
- представил информацию о работе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по поручению Президента;
- сообщил, что одним из приоритетов работы Сената является реализация поставленных Главой государства задач по дальнейшему развитию регионов. По этой линии Палата активизировала работу с депутатами маслихатов;
- проинформировал о подготовке к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который намечен на сентябрь 2025 года.
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