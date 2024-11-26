Токаеву сообщили о мерах по повышению туристского потенциала Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ербол Мырзабосынов доложил о ходе выполнения поручений Президента по комплексному реформированию отечественной спортивной отрасли. Также он представил отчет о работе по развитию детско-юношеского спорта, повышению квалификации судей и специалистов, сокращению количества легионеров, оптимизации деятельности федераций:

Кроме того, по его словам, начата работа по внедрению вертикальной системы управления в сфере спорта. Членами специально созданной группы при министерстве был проведен всесторонний анализ состояния спортивной отрасли в регионах. В стране создана рабочая группа для разработки поправок в действующий Закон "О физической культуре и спорте". Также ведётся системная работа по расширению сотрудничества с международными федерациями и обновлению спортивной инфраструктуры.

Фото: akorda.kz

Министр проинформировал Президента о мерах по повышению туристского потенциала страны:

запущен проект Neo Nomad Visa, предоставляющий новые возможности для иностранных путешественников;

по поручению Президента разрабатывается комплексный план, предусматривающий развитие Алматинского горного кластера, пляжного туризма в курортных зонах Мангистау и Бурабай;

создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, ведется работа по борьбе с лудоманией.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма. В частности, отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта – падела.

Напомним, ранее престижную премию в сфере туризма получил Казахстан.