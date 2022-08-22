Токаеву рассказали о том, как будут развивать Алматинскую область

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Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Президент был ознакомлен с динамикой социально-экономического развития региона, а также с проектом его стратегического развития, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

Проект включает пять основных направлений, которые предполагается реализовать в два этапа — до 2025 и до 2030 годов.

В среднесрочной перспективе планируется обеспечить рост инвестиций с 455 до 686,5 миллиарда тенге. Для этого будет сформирован инвестиционный портфель, который включает 132 проекта на общую сумму 618 миллиардов тенге. Их реализация позволит создать свыше семи тысяч рабочих мест.

Главе государства также рассказали, как будет решаться одна из актуальных проблем региона — вопрос трёхсменных школ. Учитывая, что в области насчитывается большое количество трёхсменных школ, в рамках проекта "Комфортная школа" до 2025 года планируется строительство 51 школы. Кроме того, в областном центре ожидается открытие филиалов ведущих вузов и колледжей, школы-лицея для одаренных детей, Gate District с научно-образовательной зоной и медицинским хабом на территории G4 City. Осуществление национального проекта "Білімді ұлт" позволит укрепить материально-техническую базу 11 колледжей.

По информации акима, в регионе намечено строительство 38 медицинских объектов, в том числе многопрофильной больницы на 500 мест в областном центре. Основными драйверами развития экономики Алматинской области станут обрабатывающий сектор, АПК, транспорт и логистика, туризм. На сегодняшний день в регионе уже реализуются 23 проекта на сумму 290 миллиарда тенге с созданием 2626 рабочих мест.

В аграрной отрасли реализуется 78 проектов на сумму 210 миллиардов тенге с созданием 3330 рабочих мест. Проекты в этой отрасли охватывают все районы области.

Также проводится большая работа в сфере туризма. В частности, значительный поток туристов привлекают национальные парки, расположенные в Алматинской области.