Токаев отметил уникальность ШОС
Глава государства принял Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева.
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Президент был проинформирован о текущей деятельности ШОС и приоритетных направлениях сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.
Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность Организации, высоко оценив ее огромный потенциал в политической, экономической и культурной сферах взаимодействия. По его словам, особое внимание уделяется вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности.
Глава государства подчеркнул важность дальнейшего совершенствования деятельности Организации, активизации связей с международными объединениями, а также продвижения выдвинутой Казахстаном инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".
В соответствии с решением Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2025 года Нурлан Ермекбаев вступил в должность Генерального секретаря ШОС.
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