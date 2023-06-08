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Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем наблюдательного совета Polpharma SA Ежи Стараком. Собеседники обсудили основные направления деятельности компании в Казахстане, а также её участие в реализации совместных проектов в фармацевтической промышленности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент проинформирован о ходе строительства в Шымкенте крупнейшего научно-исследовательского центра, в котором будет создан полный производственный цикл в соответствии с лучшим мировым опытом.
Глава государства высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития фармацевтической отрасли Казахстана. Президент также отметил важность соблюдения высоких производственных стандартов для обеспечения дальнейшего развития здравоохранения в нашей стране.
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