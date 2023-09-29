Токаеву рассказали о строительстве химического завода по производству цианида натрия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена правления агентства Euler Hermes Эдну Шёне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена правления агентства Euler Hermes Эдну Шёне. Во время беседы они рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления и углубления экономического сотрудничества, включая разработку совместных проектов, обмен опытом и организацию обучающих программ в области финансового страхования.

Глава государства подчеркнул, что Euler Hermes выступает ценным партнёром для Казахстана.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали о подписании соглашения о финансовом сотрудничестве между Банком развития Казахстана и Банком Helaba по финансированию строительства химического завода по производству цианида натрия компанией AltynAlmas Reagents на сумму до 100 миллионов евро.