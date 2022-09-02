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  • Токаеву рассказали о результатах экспедиции в Монголию и уникальной находке учёных
akorda.kz Сегодня, 15:28
141
Фото: akorda.kz

Токаеву рассказали о результатах экспедиции в Монголию и уникальной находке учёных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Главу государства ознакомили с результатами археологической экспедиции учёных академии в долину Номгон Архангайского аймака в Монголии. Там исследователям удалось открыть уникальный комплекс и надписи, посвящённые основоположнику II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагану.

По словам Дархана Кыдырали, найденные надписи позволили установить наиболее ранние свидетельства вклада тюрков в историю и человеческую цивилизацию. В ритуальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг кагана, также были открыты другие артефакты и символы.

Наряду с этим в ходе беседы были рассмотрены вопросы деятельности Академии, в том числе касающиеся издания учебников.

Дархан Кыдырали сообщил о завершении его деятельности во главе Тюркской академии.

"Президент высоко оценил деятельность Тюркской академии, особо отметив результаты научно-исследовательской экспедиции в Монголию", - говорится в сообщении.

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#ученые #Президент Казахстана #Акорда
Сегодня, 15:28
141
Журналист

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