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Токаеву рассказали о результатах экспедиции в Монголию и уникальной находке учёных
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
Главу государства ознакомили с результатами археологической экспедиции учёных академии в долину Номгон Архангайского аймака в Монголии. Там исследователям удалось открыть уникальный комплекс и надписи, посвящённые основоположнику II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагану.
По словам Дархана Кыдырали, найденные надписи позволили установить наиболее ранние свидетельства вклада тюрков в историю и человеческую цивилизацию. В ритуальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг кагана, также были открыты другие артефакты и символы.
Наряду с этим в ходе беседы были рассмотрены вопросы деятельности Академии, в том числе касающиеся издания учебников.
Дархан Кыдырали сообщил о завершении его деятельности во главе Тюркской академии.
"Президент высоко оценил деятельность Тюркской академии, особо отметив результаты научно-исследовательской экспедиции в Монголию", - говорится в сообщении.
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