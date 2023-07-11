Токаеву рассказали о продовольственной безопасности Астаны

Фото: pixabay

Глава МСХ РК сообщил, что поручил увеличить мощности овощехранилищ на 13 тысяч тонн.

Президент спросил у министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева о принимаемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности столицы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Акорду.

"Продовольственный пояс. Министр сельского хозяйства, не болып жатыр (что происходит? - Перевод с казахского)" - спросил Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

Глава МСХ Карашукеев ответил, что поручил увеличить мощности овощехранилищ на 13 тысяч тонн.

"В текущем году мы в целом 47 инвестиционных проектов на 68 миллиардов тенге планируем реализовать. В Акмолинской области - 28 проектов на 53 миллиарда тенге. В Карагандинской области - 19 проектов на 13,9 миллиарда. В целом по овощехранилищам мы актуализировали наш комплексный план. По Астане имеется 6 овощехранилищ на 36,6 тысячи тонн, из них с холодильным оборудованием - 20,3 тысячи тонн, вентиляционным - 16,3 тысячи тонн", - сообщил министр.

В 2023-2025 годах, по его словам, МСХ планирует построить в Астане 3 дополнительных овощехранилища на 21 тысячу тонн.

Аким Астаны Женис Касымбек добавил, что в этом году в Астане планируют построить многопрофильный объект.

"Там будет новый мукомольный завод, хлебзавод, молочный и переработка мяса", - уточнил аким.

Касымбек отметил, что в Астане один из самых низких показателей продовольственной инфляции.