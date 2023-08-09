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Токаеву продемонстрировали продукцию предприятий Павлодарской области

Сегодня, 17:12
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akorda.kz Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана, находящийся с рабочей поездкой в Павлодарской области, ознакомился с продукцией предприятий региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

В выставке приняли участие предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли, сельского хозяйства, а также промышленные предприятия в сферах металлургии, машиностроения, строительной индустрии, нефтехимии и фармацевтики.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку продукции предприятий региона и побеседовал с местными предпринимателями.

В беседе с представителями бизнес-сообщества президент отметил, что необходимо сделать большой рывок в развитии малого и среднего предпринимательств и проработать необходимые стимулы и преференции.

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