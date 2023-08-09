Токаеву продемонстрировали продукцию предприятий Павлодарской области
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
66Фото: akorda.kz
Президент Казахстана, находящийся с рабочей поездкой в Павлодарской области, ознакомился с продукцией предприятий региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В выставке приняли участие предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли, сельского хозяйства, а также промышленные предприятия в сферах металлургии, машиностроения, строительной индустрии, нефтехимии и фармацевтики.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку продукции предприятий региона и побеседовал с местными предпринимателями.
В беседе с представителями бизнес-сообщества президент отметил, что необходимо сделать большой рывок в развитии малого и среднего предпринимательств и проработать необходимые стимулы и преференции.
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