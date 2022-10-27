Токаеву презентовали проект производства "зелёного" водорода

Фото: akorda.kz

В Акорде Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Европейского совета Шарлю Мишелю презентовали проект по созданию центра производства и распределения "зелёного" водорода в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со сылкой напресс-службу президента.

Инвестор Svevind Group планирует организовать производство "зелёного" водорода в Мангистауской области мощностью два миллиона тонн ежегодно. Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт и произведение электролиза воды 20 ГВт в основном для экспорта или внутреннего потребления.

"Реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов. Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

Кроме этого запланировано строительство инфраструктуры за счёт средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.

В рамках официального визита Президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Казахстан также подписано Соглашение об инвестициях по проекту "Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и "зелёного" водорода, расположенного в Мангистауской области между Правительством РК и компанией "ХАЙРЭЙЖА УАН".