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  • Токаеву презентовали проект по строительству современной многопрофильной больницы в Кокшетау
Токаеву презентовали проект по строительству современной многопрофильной больницы в Кокшетау Сегодня, 16:20
256
Сегодня, 16:20
256

Токаеву презентовали проект по строительству современной многопрофильной больницы в Кокшетау

Главе государства презентован проект по строительству современной многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

К слову, его реализует Министерство здравоохранения совместно с зарубежным инвестором.

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#Токаев #проект #больница
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:20
256
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