Токаеву представили выпускаемые в Шымкенте лекарства
Президент ознакомился с деятельностью компании Marai E7 Group
Сегодня, 17:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
72Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев посетил компанию Marai E7 Group, которая специализируется на производстве перевязочных материалов и титановых имплантов, востребованных в хирургической травматологии и остеосинтезе, передаёт BaigeNews.kz.
Главе государства представили лекарственные средства и медицинские изделия, выпускаемые в Шымкенте.
Сегодня город играет важную роль в развитии отечественной фармацевтический отрасли.
Здесь действуют 19 предприятий, крупнейшим из которых является завод "Химфарм".
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках.
Также он встретился в общественностью города и ознакомился с планом развития мегаполиса.
Самое читаемое
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах
- Дженнифер Лопес выступит в Астане: известны цены на билеты
- Главу ещё одного благотворительного фонда задержали в Казахстане
- Минздрав начал проверку после смерти девочки от пневмонии в Костанае
- Мужчины напали на 9-летнего мальчика в Алматинской области