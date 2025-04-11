Касым-Жомарт Токаев посетил компанию Marai E7 Group, которая специализируется на производстве перевязочных материалов и титановых имплантов, востребованных в хирургической травматологии и остеосинтезе, передаёт BaigeNews.kz.

Главе государства представили лекарственные средства и медицинские изделия, выпускаемые в Шымкенте.

Сегодня город играет важную роль в развитии отечественной фармацевтический отрасли.

Здесь действуют 19 предприятий, крупнейшим из которых является завод "Химфарм".

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках.

Также он встретился в общественностью города и ознакомился с планом развития мегаполиса.