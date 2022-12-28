Токаеву представили меры по ограничению закредитованности населения

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Глава государства заслушал отчёт об итогах работы финансового рынка и деятельности по регулированию финансовых организаций за 11 месяцев 2022 года. Касым-Жомарту Токаеву доложено, что в этом году, несмотря на сложные макроэкономические условия, обеспечена стабильность и устойчивость банковского сектора.

Как сообщила Мадина Абылкасымова, активы банков выросли с начала года на 14,4 процента и достигли 43,1 триллиона тенге. Вклады населения увеличились на 16,8 процента или до 15,7 триллиона тенге.

В целях стимулирования кредитования экономики Агентством приняты регуляторные меры по высвобождению капитала и ликвидности, смягчены требования к залоговой политике. В результате, кредитование экономики увеличилось с начала года на 20,1 процента или до 22,2 триллиона тенге, в том числе кредиты бизнесу выросли на 7,3 процента или до 8,3 триллиона тенге, кредиты малому и среднему бизнесу на 8,6 процента или до 4,9 триллиона тенге.

Президенту представлены меры по ограничению закредитованности населения. В частности, снижены ставки вознаграждения по микрокредитам, ужесточён расчёт коэффициента долговой нагрузки, приняты индивидуальные планы банков и микрофинансовых организаций (МФО) по работе с проблемными кредитами. В целом, ужесточены требования к деятельности микрофинансовых и коллекторских организаций. В этом году прекращена деятельность 23 МФО и 35 коллекторских агентств.

По информации председателя Агентства, на страховом рынке введены новые социальные страховые продукты и созданы условия для цифровизации страховых услуг. На фондовом рынке усилена защита розничных инвесторов, число которых за два года увеличилось в етыре раза и составило 526 тысяч.

По итогам встречи Президент обозначил ряд задач, направленных на дальнейшее развитие регулирования и обеспечение стабильности финансового рынка.