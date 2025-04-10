Токаеву представили амбициозный проект по модернизации почтовых услуг
Глава государства принял председателя правления YTO Express Юй Хуэйцзяо.
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Президенту была представлена информация о деятельности ТОО Qazpost-YTO – совместного предприятия АО "Казпочта" и YTO Express, передаёт BaigeNews.kz.
Основной целью данного проекта является развитие современной и эффективной сети курьерской доставки на территории Казахстана и в странах Центральной Азии.
В текущем году в Алматинской области планируется начать строительство сортировочного хаба, что позволит сократить сроки доставки почтовых отправлений.
ТОО Qazpost-YTO намерено создать в непосредственной близости от сортировочного хаба Индустриальный парк.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую значимость таких совместных проектов и отметил, что они должны стать образцом эффективного взаимодействия между государством и международным бизнесом.
Ранее мы сообщали, что глава государства провёл совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках.
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