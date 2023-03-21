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Акорда Сегодня, 17:32
60
Сегодня, 17:32
60
Фото: Акорда

Токаеву показали шоу наездников Nomad Stunts

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву показали шоу конных наездников Nomad Stunts, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Каскадеры продемонстрировали казахские национальные игры – аударыспақ, қыз қуу, теңге алу, садақ ату, а также парад номадов.

Руководитель группы Жайдарбек Кунгужинов рассказал Президенту, что в 2020 году стал обладателем престижной каскадерской награды Taurus World Stunt Awards.

 

 

 

Видео: Акорда
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Сегодня, 17:32
60
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