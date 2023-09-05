Токаеву показали передовые технологии в выращивании томатов в Алматинской области

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область президент Казахстана посетил тепличный комплекс ТОО "Lst Agro", специализирующийся на выращивании томатов и рассады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Общая площадь комплекса составляет семь гектаров, производительность – 3 650 тонн томатов в год. Сумма привлечённых инвестиций - 5,2 миллиарда тенге. Осуществляется государственная поддержка комплекса через фонд "Даму".

Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что на предприятии действуют системы капельного орошения, туманообразования и производства углекислого газа. Управление климатическим, оросительным и энергетическим оборудованием в тепличном комплексе полностью автоматизировано и осуществляется с помощью специального программного обеспечения. Также здесь внедрены современные технологии очистки воды.

Благодаря применению передовой голландской системы выращивания томатов компания смогла добиться многократного увеличения урожайности и высокого качества продукции, большая часть которой идёт на экспорт.

Глава государства ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции и отметил важность запуска подобных инвестпроектов для создания новых рабочих мест и обеспечения продовольственной безопасности.