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БОРТ №1 Сегодня, 00:08
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Фото: БОРТ №1

Токаеву показали образовательный центр "Сириус" в Сочи

Токаев посетил образовательный центр "Сириус" в Сочи Касым-Жомарт Токаев после встречи с Владимиром Путиным посетил образовательный центр "Сириус", созданный по инициативе президента России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ № 1.
 
Президенту Казахстана рассказали о работе центра, ознакомили с концепцией его развития и планами по созданию научно-технологического кластера. Деятельность "Сириуса" направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области спорта, искусств, науки и творчества.
 
По информации БОРТ № 1, рабочий визит главы государства в Сочи завершился. В рамках визита он провёл переговоры с Путиным, на которой заявил, что оснований для пессимистических прогнозов в отношении будущего двустороннего сотрудничества, нет.
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#Сочи #Россия #наука #образование #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 00:08
328
Журналист

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