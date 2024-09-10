  • 10 Сентября, 16:21
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Токаеву показали новый ФОК в Костанае

Сегодня, 15:34
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент проинформирован о том, что объект, расположенный в микрорайоне "Юбилейный", введён в эксплуатацию недавно. Здесь местные жители могут заниматься такими видами спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис. В комплексе функционируют тренажёрный и хореографический залы. Для людей с особыми потребностями созданы все необходимые условия.

Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал президенту о мерах по развитию массового спорта в областном центре. По его словам, особое внимание уделяется обеспечению доступности объектов физической культуры для горожан.

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