Токаеву показали новый ФОК в Костанае
Сегодня, 15:34
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Сегодня, 15:34Сегодня, 15:34
92Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент проинформирован о том, что объект, расположенный в микрорайоне "Юбилейный", введён в эксплуатацию недавно. Здесь местные жители могут заниматься такими видами спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис. В комплексе функционируют тренажёрный и хореографический залы. Для людей с особыми потребностями созданы все необходимые условия.
Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал президенту о мерах по развитию массового спорта в областном центре. По его словам, особое внимание уделяется обеспечению доступности объектов физической культуры для горожан.
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