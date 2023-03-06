Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства

Как сообщил учёный, с момента создания Казахского ханства в 1465 году его название упоминается в атласах, созданных ведущими западными картографическими издательствами, в том числе в США, Бельгии, Англии, Франции, Италии, Германии. Труд охватывает период с 1562 по 1879 годы и наглядно иллюстрирует ключевые этапы развития нашей государственности. Всего работа включает 130 карт. По словам автора, его книга издана в Бельгии как дань тому, что бельгийские и голландские картографы одними из первых отметили на своих атласах Казахское государство.

Глава государства высоко оценил проведённую работу и отметил необходимость организации в регионах страны и за рубежом специальных выставок, на которых общественность могла бы ознакомиться с итогами научных изысканий.