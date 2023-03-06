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  • Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства
akorda.kz Сегодня, 19:25
238
Сегодня, 19:25
238
Фото: akorda.kz

Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства

Президент Казахстана принял директора Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева Мухита-Ардагера Сыдыкназарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Гость рассказал Касым-Жомарту Токаеву о результатах своих научных исследований и представил книгу "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков".

Как сообщил учёный, с момента создания Казахского ханства в 1465 году его название упоминается в атласах, созданных ведущими западными картографическими издательствами, в том числе в США, Бельгии, Англии, Франции, Италии, Германии. Труд охватывает период с 1562 по 1879 годы и наглядно иллюстрирует ключевые этапы развития нашей государственности. Всего работа включает 130 карт. По словам автора, его книга издана в Бельгии как дань тому, что бельгийские и голландские картографы одними из первых отметили на своих атласах Казахское государство.

Глава государства высоко оценил проведённую работу и отметил необходимость организации в регионах страны и за рубежом специальных выставок, на которых общественность могла бы ознакомиться с итогами научных изысканий.

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#история #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:25
238
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