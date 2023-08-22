Токаеву показали инновационный комплекс Goertek

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью производственного комплекса Goertek во Вьетнаме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Президент Казахстана посетил производственный комплекс Goertek, который является частью технологического инновационного предприятия глобального масштаба. Касым-Жомарт Токаев осмотрел комплекс, где ознакомился с процессом выпуска продукции, а также используемыми на предприятии технологиями", - говорится в сообщении.

Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве электронных и прецизионных конструкционных компонентов, таких как акустика, оптика, микроэлектроника, прецизионные конструктивные детали, интеллектуальное оборудование, устройства виртуальной и дополненной реальности, умные гарнитуры, умная бытовая техника и другие высокотехнологичные устройства и продукты.

В настоящее время в группе Goertek работает более 100 000 сотрудников. Среднегодовой доход компании достигает 2,8 млрд долларов.