Главы Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории высокогорного катка.



Как рассказали президентам, спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 г. здесь было установлено 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. "Медеу" остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. В течение сезона 2024–2025 годов горный каток посетили 460 000 человек.

Главам государств был представлен проект нового этапа развития "Медеу", направленный на формирование центра мирового уровня с устойчивой туристической моделью.

Президенты тепло побеседовали с алматинским конькобежцем Евгением Кошкиным – победителем двух последних этапов Кубка мира 2025 года и призером Чемпионата мира и Азиатских игр. На недавней спартакиаде Казахстана спортсмен одержал уверенную победу и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров (9,31 секунды).

Затем перед главами государств выступили молодые отечественные фигуристы.