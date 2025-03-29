Токаеву и Мирзиёеву презентовали проект развития Медеу
В течение сезона 2024–2025 годов горный каток посетили 460 000 человек.
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Главы Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории высокогорного катка.
Как рассказали президентам, спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 г. здесь было установлено 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. "Медеу" остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. В течение сезона 2024–2025 годов горный каток посетили 460 000 человек.
Главам государств был представлен проект нового этапа развития "Медеу", направленный на формирование центра мирового уровня с устойчивой туристической моделью.
Президенты тепло побеседовали с алматинским конькобежцем Евгением Кошкиным – победителем двух последних этапов Кубка мира 2025 года и призером Чемпионата мира и Азиатских игр. На недавней спартакиаде Казахстана спортсмен одержал уверенную победу и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров (9,31 секунды).
Затем перед главами государств выступили молодые отечественные фигуристы.
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