Токаеву доложили о трудоустройстве более 804 тысяч человек в этом году

Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Светлана Жакупова отчиталась о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане:

представлены новые подходы к предоставлению адресной социальной помощи. Эти меры направлены на повышение адресности и оперативности социальной поддержки;

с 1 января 2025 года вводится лицензирование с подушевым финансированием Центров оказания специальных социальных услуг. Для этого разработаны профессиональные стандарты и обучающие модули;

в рамках Концепции инклюзивной политики до 2030 года внедряется переход к социально-правозащитной модели инвалидности.

Фото: akorda.kz

Министр доложила о мерах содействия занятости:

в 2024 году трудоустроено свыше 804 тыс. человек, включая более 200 тыс. молодых людей. Почти 9 тыс. граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей;

проинформировала об Инновационном навигаторе проектов, разработанном для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования:

система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов;

с помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тг. В рамках их реализации запланировано создание до 150 тыс. рабочих мест;

навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами.

Кроме того, Жакупова рассказала о работе Цифровой карты трудовых рисков, которая помогает предотвращать трудовые конфликты.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере.

Ранее сообщалось, что более 70 млрд тенге получили безработные казахстанцы из ГФСС.