Токаеву доложили о трудоустройстве более 804 тысяч человек в этом году
Около 9 тыс. граждан получили гранты на реализацию бизнес-идей.
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
203Фото: pixabay.com
Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Светлана Жакупова отчиталась о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане:
- представлены новые подходы к предоставлению адресной социальной помощи. Эти меры направлены на повышение адресности и оперативности социальной поддержки;
- с 1 января 2025 года вводится лицензирование с подушевым финансированием Центров оказания специальных социальных услуг. Для этого разработаны профессиональные стандарты и обучающие модули;
- в рамках Концепции инклюзивной политики до 2030 года внедряется переход к социально-правозащитной модели инвалидности.
Фото: akorda.kz
Министр доложила о мерах содействия занятости:
- в 2024 году трудоустроено свыше 804 тыс. человек, включая более 200 тыс. молодых людей. Почти 9 тыс. граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей;
- проинформировала об Инновационном навигаторе проектов, разработанном для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования:
- система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов;
- с помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тг. В рамках их реализации запланировано создание до 150 тыс. рабочих мест;
- навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами.
Кроме того, Жакупова рассказала о работе Цифровой карты трудовых рисков, которая помогает предотвращать трудовые конфликты.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере.
Ранее сообщалось, что более 70 млрд тенге получили безработные казахстанцы из ГФСС.