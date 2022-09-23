Токаеву доложили о развитии Туркестанской области

Фото: Борт№1

Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за восемь месяцев этого года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Глава региона Дархан Сатыбалды доложил:

– объем промышленного производства в регионе достиг 534 миллиарда тенге (на 125 миллиард тенге выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года);

(на 125 миллиард тенге выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года); – реализуется 26 инвестиционных проектов на общую сумму 12,7 миллиарда тенге , создано 936 рабочих мест ;

инвестиционных проектов на общую сумму , создано ; – объем продукции агропромышленного комплекса составил 477 миллиардов тенге (что превышает прошлогодний показатель на четыре процента);

(что превышает прошлогодний показатель на четыре процента); – в области реконструирован ряд объектов водной инфраструктуры;

– после исполнения запланированных мероприятий общий объем производства сельскохозяйственной продукции достигнет триллиона тенге ;

; – с начала года введено в эксплуатацию 486 тысяч квадратных метров жилья ;

; – до конца года будет завершено строительство 85 жилых домов ;

; – за счет бюджетных средств осуществляется строительство 59 школ , что позволит уже в этом году решить проблемы четырех аварийных и двух трехсменных школ;

, что позволит уже в этом году решить проблемы четырех аварийных и двух трехсменных школ; – частные инвесторы построили 13 школ.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по реализуемым в Туркестанской области проектам и усилить взаимодействие с населением региона.