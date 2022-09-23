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Борт№1 Вчера, 14:42
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Фото: Борт№1

Токаеву доложили о развитии Туркестанской области

Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за восемь месяцев этого года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 Глава региона Дархан Сатыбалды доложил:

  • – объем промышленного производства в регионе достиг 534 миллиарда тенге (на 125 миллиард тенге выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года);
  • – реализуется 26 инвестиционных проектов на общую сумму 12,7 миллиарда тенге, создано 936 рабочих мест;
  • – объем продукции агропромышленного комплекса составил 477 миллиардов тенге (что превышает прошлогодний показатель на четыре процента);
  • – в области реконструирован ряд объектов водной инфраструктуры;
  • – после исполнения запланированных мероприятий общий объем производства сельскохозяйственной продукции достигнет триллиона тенге;
  • – с начала года введено в эксплуатацию 486 тысяч квадратных метров жилья;
  • – до конца года будет завершено строительство 85 жилых домов;
  • – за счет бюджетных средств осуществляется строительство 59 школ, что позволит уже в этом году решить проблемы четырех аварийных и двух трехсменных школ;
  • – частные инвесторы построили 13 школ.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по реализуемым в Туркестанской области проектам и усилить взаимодействие с населением региона.

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#Токаев #Туркестанская область #развитие региона
Журналист
Вчера, 14:42
309
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