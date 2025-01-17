Президент принял председателя Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе беседы были обсуждены тенденции и доктрины развития государственного управления в мире.

"Руководитель Астанинского хаба государственной службы высказал ряд предложений по вопросам повышения эффективности сферы государственного управления, профилактики коррупции и расширения компетенций местных органов исполнительной власти. Алихан Байменов также отметил, что V Всемирные игры кочевников способствовали популяризации национальной игры – тогызкумалака", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Астанинский хаб государственной службы оказывает постоянную экспертную поддержку проводимым в стране реформам. Президент поручил тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами по высказанным предложениям.