Глава государства принял Премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.

Олжас Бектенов:

Фото: akorda.kz

"Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по повышению положительной динамики в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной отрасли. Ряд поручений дан по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, импортозамещению и обеспечению контроля над стабильностью цен на социально значимые продукты питания", - отмечено в сообщении.