Токаеву доложили о планах по улучшению качества жизни в Казахстане
Об этом проинформировали в Акорде.
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
83Фото: pixabay.com
Глава государства принял Премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.
Олжас Бектенов:
- отчитался о ходе исполнения поручений Президента по обеспечению экономического роста и совершенствованию социальной политики:
- рост ВВП за январь-ноябрь текущего года составил 4,4%;
- в рамках диверсификации экономики поступательный рост достигнут в сферах сельского хозяйства (13,4%), строительства (10,3%), торговли (8,2%), транспорта (8,1%), обрабатывающей промышленности (5,3%), в т.ч. металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%), химической промышленности (8,4%), а также информации и связи (5,3%);
- рост экономики в текущем году полностью обеспечен развитием ненефтяного сектора (5,1%). Вместе с тем недостижение прогнозных показателей добычи нефти отразилось на общих темпах развития экономики;
- проинформировал, что в результате принятых мер по поддержке отечественных производителей и стимулированию глубокой переработки экспорт обработанных товаров вырос на 10,2%, составив 23,3 млрд долларов. Импорт товаров снижен на 3,3%, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1%, при этом наибольший прирост также отмечается в несырьевых отраслях;
- представил планы дальнейшего повышения деловой активности и усиления работы по улучшению качества жизни в регионах.
Фото: akorda.kz
"Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по повышению положительной динамики в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной отрасли. Ряд поручений дан по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, импортозамещению и обеспечению контроля над стабильностью цен на социально значимые продукты питания", - отмечено в сообщении.
Ранее стало известно, что Казахстан обогнал Россию и Турцию в рейтинге экономического процветания.
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