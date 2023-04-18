Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ

Главе государства доложили о мерах по насыщению внутреннего рынка газом и развитию газовой отрасли в целом. Министр сообщил, что в 2023 году будет разработан план энергоэффективности для стимулирования бережного потребления товарного газа в Казахстане.

Кроме того, президент проинформирован о реализации проектов в секторе генерации, перспективах ликвидации дефицита электроэнергии, совершенствовании подходов к регулированию отрасли электроэнергетики и внедрении новой модели развития рынка.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшей модернизации энергетической инфраструктуры страны, а также своевременной реализации нефтяных и газовых проектов.