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  • Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ
akorda.kz Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38
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Фото: akorda.kz

Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ

Президент Казахстана принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны, мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ, а также о реализации крупных нефтегазовых проектов, пережаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства доложили о мерах по насыщению внутреннего рынка газом и развитию газовой отрасли в целом. Министр сообщил, что в 2023 году будет разработан план энергоэффективности для стимулирования бережного потребления товарного газа в Казахстане.

Кроме того, президент проинформирован о реализации проектов в секторе генерации, перспективах ликвидации дефицита электроэнергии, совершенствовании подходов к регулированию отрасли электроэнергетики и внедрении новой модели развития рынка.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшей модернизации энергетической инфраструктуры страны, а также своевременной реализации нефтяных и газовых проектов.

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Сегодня, 18:38
232
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