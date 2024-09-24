Токаеву доложили о дате начала работы кассационных судов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего Судебного совета Дмитрия Малахова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Высшего Судебного совета, в том числе направленные на оздоровление и обновление судейского корпуса, развитие Академии правосудия и усиление дисциплинарной ответственности судей.

Дмитрий Малахов сообщил, что в свете укрепления роли самого Совета, которому сейчас переданы практически все кадровые вопросы в отношении судей, предстоит цифровизация всех бизнес-процессов и конкурсного отбора.

Президенту также доложено о том, что с 1 июля 2025 года начинают работу кассационные суды. К этому времени Советом будут отобраны судьи и сформированы их составы.

Глава государства дал ряд конкретных поручений.