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akorda.kz Вчера, 22:59
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Вчера, 22:59
256
Фото: akorda.kz

Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии

Касым-Жомарта Токаева, прибывшего для участия в Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", встретил Наследный принц – премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с церемонии показала пресс-служба Акорды.

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Вчера, 22:59
256
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