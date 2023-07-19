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Вчера, 22:59
256
256Фото: akorda.kz
Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии
Касым-Жомарта Токаева, прибывшего для участия в Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", встретил Наследный принц – премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с церемонии показала пресс-служба Акорды.
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