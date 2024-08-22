Токаева во дворце "Қасри Миллат" встретил президент Таджикистана

Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Душанбе, во дворце "Қасри Миллат" встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия Главы государства произведён 21 артиллерийский залп. Затем начальник почётного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Таджикистана президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.

Далее главы государств прошли в Белый зал, где состоялись переговоры в узком формате.