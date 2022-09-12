Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента

Фото: Бек-Ата Даниял

Сценарист из Шымкента Бек-Ата Даниял создал комиксный рисунок, в котором президента представил в виде героя фентези, передаёт BaigeNews.kz. Автору 24 года, по профессии он сценарист. Комиксами увлекается с детства, а серьёзно этим занялся в 2020 году.

"Работаю с разными художниками. У нас своя комикс-вселенная. Мы публиковались в Англии, Индии, сейчас готовим ещё проекты для России и других стран. Персонаж, который я нарисовал - это фэнтези-батыр, наш президент в этом образе. С волшебными мечами он защищает Казахстан. И там подпись: "Новый Казахстан". Потому что я верю в новые реформы, в позицию президента. И хотел бы поддержать, выразить свою гражданскую позицию", - поделился Бек-Ата Даниял.

Вдохновением для рисунка послужили образы других фентези-персонажей, который Бкк-Ата уже создавал ранее. Таким оброазом он хотел выразить поддержку Касым-Жомарту Токаеву.

"Я не состою ни в каких партиях, я человек, далёкий от политики. Моя позиция искренняя. Я хочу поддержать политику президента. Я считаю, что любой человек, будь он творческий или нет, должен увлекаться политикой. Потому что если ты не интересуешься политикой, она начинает интересоваться тобой. У каждого человека должна быть жизненная позиция по этому поводу. Активность какая-то. Все люди должны показывать свою гражданскую позицию", - подчеркнул Бек-Ата.

Бек-Ата Даниял окончил бакалавриат в University of Hertfordshire по специальности "Кино и ТВ". Сейчас парень завершает обучение в магистратуре в European University of Lefke по специальности "Коммуникации". Ранее он выигрывал грант от Vancouver Film School, одгнако не смог полететь туда из-за пандемии.