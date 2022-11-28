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Токаева в Москве встретили с особыми почестями Сегодня, 17:50
631
Сегодня, 17:50
631

Токаева в Москве встретили с особыми почестями

Сегодня президент Казахстана совершает свой зарубежный визит в Российскую Федерацию. Касым-Жомарта Токаева в Москве встретили с особыми почестями, передает BaigeNews.kz со ссылкой на российские СМИ. Главу государства в Кремле сопровождал Почетный эскорт мотоциклистов.

"Прежде всего, я хотел бы выразить признательность за ваши персональные поздравления в связи с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. Мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение. И определенный символизм в этом визите безусловно присутствует", - отметил Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Касым-Жомарт Токаев сказал, что для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером. 

"Из года в год усиливается экономическая кооперация между нашими странами. Неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. В прошлом году объемы торговли между РК и РФ достигли нового рекордного значения – практически 24,5 миллиарда долларов. Итоги первых девяти месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает 100 тысяч долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований", - сообщил глава государства. 

Он отметил, что Казахстан будет делать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику.

"Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажена эффективное экономическое взаимодействие. Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше, чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом, инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 миллионов долларов", - сказал Токаев.

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#международные отношения #Россия #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:50
631
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