Сегодня президент Казахстана совершает свой зарубежный визит в Российскую Федерацию. Касым-Жомарта Токаева в Москве встретили с особыми почестями, передает BaigeNews.kz со ссылкой на российские СМИ. Главу государства в Кремле сопровождал Почетный эскорт мотоциклистов.

"Прежде всего, я хотел бы выразить признательность за ваши персональные поздравления в связи с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. Мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение. И определенный символизм в этом визите безусловно присутствует", - отметил Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером.

"Из года в год усиливается экономическая кооперация между нашими странами. Неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. В прошлом году объемы торговли между РК и РФ достигли нового рекордного значения – практически 24,5 миллиарда долларов. Итоги первых девяти месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает 100 тысяч долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований", - сообщил глава государства.

Он отметил, что Казахстан будет делать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику.