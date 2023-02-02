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Токаева проинформировали о результатах деятельности РОО "Организация ветеранов" Сегодня, 17:30
163
Сегодня, 17:30
163

Токаева проинформировали о результатах деятельности РОО "Организация ветеранов"

Глава государства принял председателя РОО "Организация ветеранов" Бактыкожу Измухамбетова, передаёт BaigeNews.kz.

Президент был проинформирован о результатах деятельности республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" в 2022 году и планах на предстоящий период. 

Как сообщил Бактыкожа Измухамбетов, представители ветеранского объединения принимают активное участие в реализации реформ, инициированных Главой государства. 

Председатель РОО высказал ряд предложений, касающихся перспектив социально-экономического развития страны.

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#Токаев #Бактыкожа Измухамбетов #Организация ветеранов
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:30
163
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