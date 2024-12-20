Токаеву рассказали о работе Казахстанской федерации гимнастики
Глава государства принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову.
Сегодня, 12:31
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Сегодня, 12:31Сегодня, 12:31
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики, передаёт BaigeNews.kz.
Собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране. Глава государства был проинформирован о работе федерации и планах на предстоящий период.
Алия Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта. По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста.
Президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.
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