Токаева проинформировали о ходе весенне-посевной кампании в СКО

Глава государства осмотрел посевные площади ТОО "Дайындык-Агро" и ознакомился с ходом весенне-посевной кампании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Данное хозяйство занимается производством и реализацией зерна, масличных культур, животноводством и переработкой сельхозпродукции. Площадь сельхозугодий хозяйства составляет более 15,8 тысячи гектаров и 4,2 тысячи гектаров пастбищных угодий.

Директор "Дайындык-Агро" Биржан Шаймерденов сообщил, что в этом году хозяйство планирует собрать урожай до 25 центнеров зерновых с гектара.

Президент также был проинформирован о ходе весенне-посевной кампании. По словам главы региона Айдарбека Сапарова, поставки минеральных удобрений на посевные площади, подбор техники, обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами выполняются в соответствии с планом.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения производительности труда в сельском хозяйстве и внедрения новых технологий и способов производства. Кроме того, глава государства поручил руководству области продолжить работу в данном направлении и развивать переработку сельхозпродукции. Президент положительно оценил труд аграриев, отметив, что фермеры приспособились к выращиванию зерновых культур с высоким экспортным спросом.

Касым-Жомарт Токаев пожелал аграриям успешного завершения посевной кампании.

Из доклада, представленного главе государства:

В текущем году по области посевные площади составят 4,5 миллиона гектаров, из них зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на 3,2 миллиона гектаров, масличные – на 960 тысяч гектаров, кормовые – на 353 тысячи гектаров, картофель – на 34,1 тысячи гектаров, другие виды овощей – на 6,2 тысячи гектаров.

Для обеспечения продовольственной безопасности уделяется постоянное внимание диверсификации посевных площадей и увеличению посевов социально значимых культур.

За последние годы посевы гречихи в области увеличились в 3 раза, картофеля, моркови, капусты – в 1,5-2 раза.