Токаева пригласили в Узбекистан
Президент посетит соседнее государство с рабочим визитом.
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
105Фото: Акорда
По приглашению Президента Шавката Мирзиёева 3-4 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz.
В Самарканде Президент Казахстана примет участие в заседании cаммита"Центральная Азия – Европейский Союз", а также проведет ряд встреч.
Накануне Мирзиёев приезжал в Казахстан с рабочим визитом.
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