  • 1 Апреля, 17:08
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Токаева пригласили в Узбекистан

Президент посетит соседнее государство с рабочим визитом.

Сегодня, 16:15
АВТОР
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Акорда Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: Акорда

По приглашению Президента Шавката Мирзиёева 3-4 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz.

В Самарканде Президент Казахстана примет участие в заседании cаммита"Центральная Азия – Европейский Союз", а также проведет ряд встреч.

Накануне Мирзиёев  приезжал в Казахстан с рабочим визитом.

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