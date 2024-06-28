Токаев поздравил работников СМИ с их профессиональным праздником
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.
Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Средства массовой информации страны играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нашей нации. Развитие масс-медиа, защита прав и законных интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства.
Отечественная журналистика обладает большой историей и собственным уникальным стилем, выработанным несколькими поколениями мастеров своего дела. Важно сохранить ее богатое наследие и славные просветительские традиции. Представители медиасферы нашей страны сегодня достойно выполняют эту ответственную миссию.
Вы показываете пример подлинного профессионализма, изо дня в день обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией. Уверен, вы будете и впредь поднимать волнующие людей вопросы, всемерно содействовать продвижению наших общенациональных ценностей.
Желаю вам благополучия, успехов и творческого вдохновения!
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