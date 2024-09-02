Токаев: Здоровье и безопасность солдат – особая ответственность руководства армии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, указал на необходимость повышения дисциплины в армии, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.

"Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", – заявил президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи.