Токаев: Здоровье и безопасность солдат – особая ответственность руководства армии
Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17Сегодня, 13:17
91Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, указал на необходимость повышения дисциплины в армии, передаёт BaigeNews.kz.
Касым-Жомарт Токаев сказал, что первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.
"Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", – заявил президент.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи.
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